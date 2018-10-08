Президент России Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует Лента.ру в понедельник, 8 октября.

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел [поединок], когда была первая трансляция, но в повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба. Конечно. Все-таки он россиянин. Это естественно. Это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы», — сказал официальный представитель Кремля.

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