Двое граждан Азербайджана пытались незаконно попасть на украинскую территорию, предложив взятку пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что мужчины 1985 и 1995 годов рождения направлялись пешком на вход в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области.

«Во время проведения паспортного контроля, сотрудники Харьковского пограничного отряда выяснили, что иностранцам запрещен въезд в нашу страну. Чтобы «уладить» вопрос мужчины попытались подкупить пограничников, предложив денежное вознаграждение в размере 200 долларов за содействие в беспрепятственном пересечении границы», – говорится в сообщении.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, а факт дачи взятки задокументировали и проинформировали о нем правоохранительные органы.

Minval.az