7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В дневные часы в отдельных частях полуострова ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 13-15, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана 7 октября местами возможны грозы, временами дожди. Ночью и утром в Лянкяран-астаринской зоне ожидаются ливни. Утром в некоторых местах ожидается туман. Восточный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az