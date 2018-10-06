По факту тяжелого ДТП в Бина, в результате которого столкнулись автобус с поездом, арестованы 2 человека, об этом говорится в сообщении Бакинской городской прокуратуры.

Согласно информации, 1 октября в 14:30 в поселке Бина Хазарского района Баку на охраняемом переезде следующий по маршруту №160 пассажирский автобус «Daewoo» ООО «Айшен Лтд.» с государственным номером 10-TG-106, управляемый Ширалиевым Алиханом Алибала оглу, врезался в грузовой поезд. В результате погибли Дадашзаде Юсиф Таир оглу 2006 г.р. и Алиев Шакир Панах оглу 1962 г.р., 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Следственном отделе Управления полиции на железнодорожном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 263.3. (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности, повлекшее за собой смерти двух и более человек) УК.

Решением суда водитель автобуса А.Ширалиев арестован. Ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. К следствию в качестве подозреваемого также привлечен диспетчер ООО «Айшен Лтд.» Фараджев Мубариз Керим оглу, выпустивший в рейс в день совершения ДТП водителя автобуса без прохождения соответствующего медобследования. Ему предъявлено обвинение по статье 265-1.3 УК Азербайджана. Решением суда он тоже арестован.

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