Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность посетить Грузию во время проведения командно-штабных учений «НАТО-Грузия» в 2019 году, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория журналистам.

Об этом стало известно после завершения заседания Комиссии Грузия-НАТО, которое состоялось в среду в Брюсселе. Точная дата визита Столтебнерга не известна, однако учения состоятся в марте-апреле 2019 года. В последний раз генсек НАТО посетил Грузию в августе 2015 года во время открытия Совместного центра обучения и оценок НАТО-Грузия (JTEC) на военной базе «Крцаниси» (близ Тбилиси).

Командно-штабные учения «НАТО-Грузия» в последний раз состоялись в 2016 году.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» с 2004 года сотрудничество Грузии и альянса стало более интенсивным. В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

Интеграция по-грузински — сколько еще центров НАТО надо стране? >>

Власти Грузии не раз говорили, что стремление к членству в НАТО не направлено против кого-либо, но Москва настороженно относится к этому.

Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/politics/20181004/242360361/Gensek-NATO-posetit-ucheniya-v-Gruzii.html

Minval.az