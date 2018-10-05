В Нью-Йорке на аукционе продали личные вещи умершего актера Робина Уильямса. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby’s.

Коллекция вещей актера и его бывшей жены ушла с молотка за шесть миллионов долларов.

Самым дорогим оказался Золотой глобус, полученные актером в 1988 году за роль в фильме Доброе утро, Вьетнам. Его продали за 27,5 тысячи долларов.

За 4,8 тысячи продали шпагу со съемок ленты Капитан Крюк. Кроме того, с молотка ушли игрушки, часы, картины, деревянное кресло и другие предметы.

Голливудский актер Робин Уильямс умер 12 августа 2014 года в результате самоубийства Актер оставил завещание, согласно которому запрещаются ремейки мультика Алладин.

Minval.az