Происходящее сейчас в Армении это попытка узурпации власти со стороны Никола Пашиняна.

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя происходящие в Армении последние события.

«Вскоре после захвата кресла премьер-министра (иначе и не охарактеризуешь сие действо) он заявил о том, что досрочные парламентские выборы должны пройти в течение года, называя крайним сроком май 2019 года, чтобы все участники политического процесса могли к ним подготовиться», — напомнил эксперт.

Однако это не было заботой о, скажем, Республиканской партии Армении, которая хоть и формально проиграла битву за кресло премьера, но продолжала сохранять большинство в Национальном собрании Армении и была готова к выборам более других.

«Господин Пашинян переживал, прежде всего, о партиях альянса «Елк», у которых не было на тот момент ни вразумительной экономической программы (призыв «отнять и поделить» таковой считать не приходится), ни достаточного количества сильных персон, способных стать депутатами Национального собрания. Формировать же новый парламент во многом за счет перебежчиков из прежней партии власти и ее союзников, а также малоизвестных ненадежных людей Пашинян (стоящие за ним кукловоды) разумно не хотел», — подчеркнул В.Арьков.

Однако ситуация в стране стала стремительно развиваться вопреки задуманного Пашиняном и Ко плану. Резкое падение уровня жизни простых жителей, репрессии против политических оппонентов, некоторые из которых для большинства граждан Армении являются национальными героями, угроза новой войны с Азербайджаном – как очевидное последствие вывода 102-ой российской военной базы из Гюмри стало отрезвлять общество, снимать революционную пелену с глаз.

Социологические замеры начали демонстрировать падение рейтинга Пашиняна и, напротив, возвращение доверия к «республиканцам» как единственной в настоящий момент реальной силе, способной остановить падение страны в пропасть. Популизм стал уступать прагматизму.

На фоне того, что Пашинян стал нарушать собственные же обещания и развернул масштабную «охоту на ведьм», парламентское большинство сочло аннулированными и свои обязательства. Вряд ли можно говорить о попытке реставрации прежнего режима, т.к. и сам Серж Саргсян, и многие из его ближайшего окружения, не устраивали депутатов РПА в Нацсобрании Армении.

«Но можно говорить о попытке ограничения монополии Пашиняна на власть в стране, попытке предотвратить переход страны к откровенной диктатуре. Сейчас всё выглядит так, что и эту битву РПА вместе с союзниками проиграла. Однако эта битва не финальная», — резюмировал В.Арьков.

Бахтияр Сафаров

Minval.az