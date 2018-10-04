Начались проверки в производственном объединении «Лифтремонт», находящемся в ведомстве Исполнительной власти города Баку.
По пишет Репорт, в комиссию, состоящую из представителей столичной прокуратуры и ИВ, вошли 30 человек.
Комиссией проводится также проверка финансовой и иной деятельности управления.
Как сообщал ранее Minval.az, по приказу заместителя главы Исполнительной власти города Баку, исполняющего обязанности главы ИВ Эльдара Азизова, генеральный директор производственного объединения Гудрат Шукюров освобожден от занимаемой должности.