Президент Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает РБК.

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал президент.

Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — заметил глава государства.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», — заметил он. По его мнению, это типичная ошибка любой империи.

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