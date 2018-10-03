Управление эксплуатации фонтанов (УЭФ) при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку подписало в конце сентября договоры на закупку товаров на общую сумму 283,8 тыс. манат. Об этом сообщается в реестре государственных закупок, пишет Туран.

УЭФ занимается содержанием фонтанного хозяйства города Баку, а также эксплуатацией государственных флагов в нескольких пунктах (здание ИB города Баку, площадь Азнефть, Площадь Азадлыг, проспект Ататюрк и др.). Согласно доступной общественности информации, расходы на их содержание в 2017 году составили 175,2 тыс. манат.

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