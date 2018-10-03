Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян разозлила поклонникам новым селфи. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает «Корреспондент».

На фото Кардашьян лежит на простынях в черном бюстгальтере с логотипом Chanel, который едва прикрывает грудь. Также звезда шоу-бизнеса показывает язык.

Сама Кардашьян подписала снимок «настроение в понедельник». За день фото собрало больше 2,3 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Monday Mood 😂🤪 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 1 Окт 2018 в 10:04 PDT

Но фото понравилось далеко не всем поклонникам звезды. Некоторые посчитали снимок слишком вульгарным и даже назвали его порнографией. Другие отметили, что Ким подает ужасный пример девочкам по всему миру, для которых является примером для подражания.

Minval.az