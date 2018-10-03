Правительство России готовит законопроект о постепенном снижении роли доллара в российской экономике по плану, который предложил глава ВТБ Андрей Костин. Об этом 2 октября сообщило издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений.

В середине июля Костин передал президенту России Владимиру Путину предложения, которые направлены на расширение использования рубля в международных расчетах. Глава ВТБ обозначил основные тезисы плана, среди которых переход на евро, юань или рубль при торговле с другими странами. По словам Костина, президент инициативу поддержал.

Банкир отметил, что никто не собирается полностью отказываться от доллара. Речь идет о постепенном переходе к расчету в национальных валютах, например, со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в сфере вооружений. «Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», — подчеркнул Костин. По его мнению, на реализацию инициативы понадобится как минимум пять лет.

Источник The Bell сказал, что законопроект не предусматривает запретов или ограничений на расчеты в долларах. Основная задача, по его словам, — создать возможности для использования национальных валют при расчетах. Россия хочет со временем максимально перевести торговлю с крупнейшими партнерами — Китаем и ЕС — в юани и евро, а в странах ЕАЭС использовать рубли, отметил собеседник Bell.

Другой источник издания заявил, что в правительстве действительно готовят инициативу, которая предусматривает постепенное уменьшение роли доллара и либерализацию валютного законодательства. Он отметил, это решение связано с американскими санкциями и прорабатывать его начали до предложений Костина. В обсуждении участвуют Центробанк, ВТБ и другие крупные банки, а также экспортеры. Для реализации задачи нужно решить много вопросов.

The Bell считает, что в одиночку Россия не сможет создать финансовую структуру, которой не повредят американские санкции. Увеличить же роль рубля в международных расчетах, по мнению экономистов, не получится из-за слабости российской валюты.

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