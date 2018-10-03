В США президенту Дональду Трампу неизвестные отправили по почте конверт с ядом. Об этом во вторник, 2 октября, сообщила газета The Washington Post.

«Предполагается, что в конверте, предназначенном для Трампа, содержался токсичный рицин», — говорится в сообщении.

При этом отмечено, что конверт не был получен в Белом доме. Его квалифицировали как «подозрительный» еще на почте, поэтому ФБР забрало конверт на проверку.

Как сообщается, подобную посылку получил Пентагон — два конверта с рицином. Отмечается, что начальные тесты подтвердили содержание яда.

Американские чиновники считают, что эти два инцидента могут быть связаны.

Minval.az