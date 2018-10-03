Сильвестр Сталлоне объявил о начале съёмок пятой части «Рэмбо» и поделился своими фото в образе заглавного персонажа. Режиссёром боевика выступает Эдриан Грюнберг («Весёлые каникулы», «Нарко»).
Согласно сюжету фильма, Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и живёт на неприметном ранчо в Аризоне, перебиваясь небольшими подработками. Однажды старая знакомая героя Мария сообщает Рэмбо, что её внучка пропала без вести после того, как отправилась в Мексику на вечеринку. Джону не остаётся ничего иного, кроме как пересечь американо-мексиканскую границу, чтобы отыскать девушку. Путешествие в Мексику оборачивается для Рэмбо настоящим спуском в ад, ведь там он обнаруживает организованный беспринципными представителями наркосиндиката секс-трафик. Объединив силы с журналистом, чья сводная сестра тоже была похищена, Рэмбо должен применить все свои навыки, чтобы спасти девушек и раз и навсегда разобраться с жестоким лидером картеля.
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Продюсерами выступают Ави Лернер и сам Сталлоне, который также работал над сценарием вместе с Мэттью Цирюльником («Заплатить сполна», «Амнезия»). По завершении работ над «Рэмбо 5» Слай переключится на съёмки в четвёртых «Неудержимых», начало которых намечено на апрель 2019-го.
Дата выхода пятого «Рэмбо» не разглашается.