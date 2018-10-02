Французские коронеры определили причину смерти шансонье Шарля Азнавура, сообщает LCI.

Вскрытие было проведено утром во вторник. Медики выяснили, что смерть наступила по естественным причинам. У певца развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких.

Юрист Патрик Дюжарден также раскрыл обстоятельства смерти артиста. Тело певца обнаружили в ванне, в ванной комнате, примыкающей к спальне. Он умер у себя дома на юго-востоке Франции.

О смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Ему было 94 года.

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