В Москве умер советский и российский артист, юморист Роман Карцев.

Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на его внучку.

Карцеву было 79 лет. Причины смерти народного артиста России пока не раскрываются.

Артист театра, эстрады и кино Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. После школы в 1956 году работал на швейной фабрике, тогда же стал выступать в драмкружке. Позже в студенческом театре «Парнас-2» познакомился с будущим постоянным партнером по сцене Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил ГИТИС.

В кино снимался в эпизодических характерных ролях, появившись в таких популярных картинах, как «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита». В последний раз в полнометражном фильме снялся в 2010 году, сыграв одесского таксиста в картине Станислава Говорухина «В стиле jazz».

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