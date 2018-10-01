Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание нового торгового соглашения с Канадой, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

«Вчера поздно вечером под конец дедлайна мы достигли чудесного нового торгового соглашения с Канадой, которое станет частью уже заключенного соглашения с Мексикой. Оно будет называться USMCA», — написал Трамп в Twitter в понедельник, 1 октября.

«Это великая сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA — это историческая сделка», — добавил американский президент.

Напомним, в конце августа США и Мексика объявили о достижении договоренности, призванной прийти на смену NAFTA.

Minval.az