Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение о том, что он не поедет в Баку для участия в выездном матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом».

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал корреспондент ESPN Матиас Карен.

«Сказали, что Мхитарян не поедет в Азербайджан для участия в игре «Арсенала» против клуба «Карабах». С учетом армяно-азербайджанского конфликта, Мхитарян принял это решение лично, для собственной безопасности», – написал он.

Minval.az