В субботу, 29 сентября, в Ереване состоялся учредительный съезд всеармянской партии «Сасна црер», сообщает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ.

Еще в августе пресс-секретарь военизированной группировки «Сасна црер» Варужан Аветисян объявил о прекращении вооруженной борьбы и начале политической деятельности.

Как было отмечено на учредительном съезде у партии «Сасна црер» не будет руководителя, а будет секретариат, координировать который будет Варужан Аветисян.

По его словам, создание партии обусловлено необходимостью провести в Армении планируемые в течение многих лет преобразования.

Представляя основополагающие тезисы программы создаваемой партии, Аветисян заявил, что «Сасна црер» отказывается признавать Республику Армению как “порождение преступного русско-турецкого сговора” и намерена провести борьбу за создание нового государства.

«Наши цели — создать новую Республику Армения с участием как граждан Армении, включая Арцах (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала»), так и проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. Мы намерены восстановить все попранные российским колониализмом права, восстановить армянское правомочие на Нахчывын и на запад от реки Ахурян (Арпачай — ред.)», -заявил он.

В партии «Сасна црер» заявили, что они будет поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна. Как подчеркнул координатор гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян, поддержка будет до формирования нового Национального собрания (парламента) Армении.

Сефилян отметил, что отныне они будут участвовать во всех выборах в Армении, однако формат их участия в предстоящих предполагаемых внеочередных выборах пока не уточнен. Сообщается также, что у всеармянской партии «Сасна црер» также будут офисы за границей.

Напомним, напавшие на полицейский полк в Ереване в 2016 году члены военизированной группы «Сасна црер», ультранационалисты по своей идеологии, со сменой в апреле 2018 года власти в Армении начали выходить из мест предварительного заключения под подписку о невыезде и по письменным ходатайствам некоторых местных парламентариев. Их лозунги направлены не только против бывших властей, о физическом уничтожении которых они открыто говорили, но и против армяно-российских союзнических отношений. Именно на этой платформе построена их идеология.

Как писал ТАСС в августе текущего года, чтобы понять, кто такие «Сасна црер», достаточно поинтересоваться биографиями лидеров боевиков. Главный из них Жирайр Сефилян — армянин, родившийся в Ливане и сохранивший до сих пор гражданство этой страны. Молодые годы Сефилян провел в бейрутском пригороде Бурдж Хаммут, населенный преимущественно армянами. В период гражданской войны в Ливане Сефилян был активным участником уличных боев, а после независимости Армении приехал в оккупированный Карабах и стал командиром батальона.

Другие активные члены «Сасна црер» были военными или участвовали в военных действиях в рядах ополчения. Это люди, которые в политической борьбе используют неполитические методы и почти всегда доходят до радикализма. Яркий пример тому — нападение на полицейский полк в Ереване, в результате чего погибли трое полицейских. Члены группы после смены власти в стране неоднократно заявляли, что в этом есть и их собственная заслуга.

Премьер Армении отмечал, что для него являются неприемлемыми вооруженные методы борьбы, но в «Сасна црер» уверены, что своими действиями в 2016 году они поспособствовали смене власти в стране в мае 2018 года и что у них должно быть свое место на вершине армянского политического Олимпа.

В первом же выступлении после освобождения из тюрем экстремисты «Сасна црер» начали выпады в отношении России. Они заявили, что хотят добиться вывода российских пограничных войск из Армении, запретить трансляцию российских телеканалов и бороться с российским «колониализмом».

Minval.az