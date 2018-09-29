Журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, раскрывший предполагаемые настоящие личности Александра Петрова и Руслана Боширова, вынужденно покинул Россию. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники.

По данным издания, причиной отъезда Канева стало опасение уголовного преследования. Его могли обвинить в подготовке теракта против президента России Владимира Путина, а именно в попытке «выяснения маршрута передвижения» кортежа главы государства.

В настоящее время Канев находится в одной из стран Прибалтики. Журналист, в свою очередь, рассказал РБК, что находится там в отпуске, «а там видно будет».

В конце сентября издание The Insider и проект Bellingcat провели расследование с целью установить настоящие личности Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Авторы пришли к выводу, что под именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

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