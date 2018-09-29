Пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фото осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, которое было сделано во время обследования 28 сентября.

«28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится на сайте УФСИН.

«Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», — добавили там, не приводя деталей такой коррекции.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных. За эти почти три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

Minval.az