Украина не должна выплачивать России долг в три миллиарда евро, заявил президент страны Петр Порошенко, которого цитирует РИА Новости.

«Мы защитились на определенное время, но, я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года [бывшим президентом Украины Виктором] Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем (наличными) в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо требовать от Украины этих платежей», — сказал Порошенко.

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