Премьер-министр Молдовы Павел Филип с трибуны Генеральной ассамблеи ООН потребовал вывода российских войск с территории страны, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

«Сегодня мы еще раз призываем с этой трибуны Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные действия и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих военных сил и вооружений в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и с соблюдением обязательств, вытекающих из международного права и устава ООН», — заявил П.Филип в Нью-Йорке.

По его словам, «полный вывод российских войск будет содействовать урегулированию приднестровского конфликта и реинтеграции страны».

Он приветствовал решение о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН пункта «Окончательный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».

«Правительство Молдавии приветствует это важное решение ООН, принятое в период, когда имеет место ухудшение внутренней и региональной ситуации в результате участившихся дестабилизирующих действий иностранных вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований в восточной части страны», — подчеркнул молдавский премьер.

«Несмотря на трудности, которые тормозят процесс урегулирования, молдавские власти намерены определить в формате переговоров «5+2″ политическое решение этого затянувшегося конфликта, вызванного извне в восточной части Республики Молдова», — сказал П.Филип.

Он выразил удовлетворение тем, что 22 июня 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой, «прямым образом, без обиняков, заявлено о несовместимости норм международного права с перманентным отказом Российской Федерации вывести свои войска и вооружения с территории Молдавии».

«Резолюция является важным документом ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии», — отметил П.Филип.

Молдавский премьер подчеркнул, что проводимые в последнее время совместные военные учения Оперативной группы российских войск с неконституционными военными формированиями Приднестровья являются «грубым нарушением молдавско-российского соглашения о прекращении вооруженного конфликта, подписанного в 1992 году, которое предусматривает «строгий нейтралитет» российских войск на весь период их вывода с территории Республики Молдова». Об этом передает «Интерфакс».

Minval.az