Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подорожала на 1,8 доллара или 2,17%. Так, стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 84,78 доллара/баррель.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подорожала на 1,8 доллара или 2,17%. Так, стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 84,78 доллара/баррель.
Дата: 2018/09/29 13:18
Раздел: Новость
Просмотров:
90
Пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фото осужденного украинского режиссера Олега
Украина не должна выплачивать России долг в три миллиарда евро, заявил президент страны Петр Порошенко, которого цитирует РИА Новости.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип с трибуны Генеральной ассамблеи ООН потребовал вывода российских войск с территории страны, сообщила
Турецкий судостроительный завод »Dearsan» планирует построить совместно с ВМС Азербайджана четыре военных судна.
В Баку автомобиль насмерть сбил бабушку и внучку.
Facebook заявил о наличии уязвимости, из-за которой хакеры могли получить доступ к аккаунтам более 50 миллионов пользователей.
Соединенные Штаты будут проводить вместе со своими партнерами «стратегию изоляции», в том числе вводить санкции, в отношении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил некоторые подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Душанбе.
Погибший в Центральной Африке журналист Орхан Джемаль с февраля 2018 года вел собственное расследование возможных неучтенных поставок