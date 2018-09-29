«Глобализация» — тема вечная. Как и «интернациональная мода». Впрочем, пока одни возмущаются «агрессивной экспансией американской массовой культуры», мир продолжает носить джинсы и бейсболки, жевать гамбургеры, пить кока-колу, слушать джаз и рок…А еще использовать слова и выражения из американского политического лексикона. Одно из них — «хромая утка», идиома, которая в США обозначает президента, просто дорабатывающего свой срок, но уже не обладающего политическим весом и влиянием, необходимым для принятия кардинальных решений.

А вот «народно-революционный премьер-министр Армении» Никол Пашинян, похоже, оказался в статусе «хромой утки», не успев даже толком водвориться в премьерское кресло. Что и продемонстрировал, в частности, саммит СНГ в Душанбе.

Судя по всему, Никол Воваевич рассчитывал здесь на полноценную аудиенцию с президентом РФ Владимиром Путиным, особенно после визита Владимира Владимировича в Баку. Но…довольствоваться Пашиняну пришлось довольствоваться «переговорами на ногах», в короткой паузе между фотографированием и рабочим заседанием саммита. Официальная хроника запечатлела короткую беседу Путина и Пашиняна: президент России активно жестикулирует, Пашинян явно нервничает…Начистоту говоря, нервничать Пашиняна мог заставить разговор по самым разным темам, от итогов переговоров Путина в Баку до той поддержки, которую Москва оказывает Роберту Кочаряну. К тому же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин «на полях» саммита СНГ в Душанбе кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но перспектива визита российского лидера в Армению не обсуждалась. «Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим», — пояснил представитель Кремля. Еще накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков обескуражил ереванский истэблишмент, заявив, что до конца года визит президента РФ в Армению не планируется, правда, Путин и Пашинян могут пересечься на встречах СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Но теперь, когда на саммите СНГ Пашиняну пришлось довольствоваться лишь короткой беседой, в Ереване не могут не задуматься: а что, если Никола Воваевича просто «отфутболивают»? И Москва просто не верит в политическое долголетие Пашиняна и не видит смысла договариваться с ним о чем-то более долгосрочном, чем «оперативные текущие дела»?

Впрочем, в центре внимания на саммите СНГ оказалось другое событие. Днем 28 сентября и азербайджанские, и армянские медиа-ресурсы наперебой сообщали: в Душанбе состоялась короткая беседа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна!

В Интернете очень быстро появилось и видео. Строго говоря, то, что произошло, трудно назвать даже «встречей на ногах». Сначала участники саммита собираются для фотографирования, потом следуют в зал, где уже пройдет сама встреча, и по дороге Никол Пашинян, улучив момент, оказывается рядом с Ильхамом Алиевым…Беседа оказалась короткой — всего несколько фраз. Тем не менее внимание ей уделили серьезное.

Сообщение пресс-службы Президента Азербайджана было лаконичным. Подтвердив, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Баку отметили, что стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Никол Пашинян, конечно же, представил свою, изрядно приукрашенную, версию, согласно которой, он обсудил с Президентом Азербайджана «три момента в двусторонних отношениях». «Встреча была неформальной, мы впервые поговорили», — отметил премьер, добавив тоном профессионального ябеды: несмотря на то, что президент России Владимир Путин познакомил их во время Чемпионата мира по футболу, поговорить в Москве у лидеров Армении и Азербайджана тогда не получилось. Но зато теперь…

Только вот не надо быть профессиональным дипломатом, чтобы понять: это тоже «текущие, оперативные дела». И то, что произошло на саммите СНГ в Душанбе, вряд ли «тянет» на полноценную встречу «первых лиц» Азербайджана и Армении. Пашинян — явно не та фигура, с которой имеет смысл обсуждать «долгосрочные» вопросы. Это еще не полновесная встреча и не кардинальные решения, а лишь короткий разговор.

Возможно, что сам Никол Воваевич явно пытается выдать эту короткую беседу за полновесную дипломатию. Тут, конечно, самое время вспомнить отчаянные маневры Никола Воваевича на саммите НАТО, где он с упоением «ручкался» с западными лидерами, а потом выдавал эти рукопожатия за полноценные встречи. Но тогда речь шла о пиаре и попытке убедить своих сограждан, что армянская «революция» имеет успех на Западе. Но возможно, что речь идет о куда более важном сдвиге в позиции Еревана. Пашинян пытается хоть как-то замаскировать свою политическую капитуляцию.

Рассказывая о коротком разговоре на полях саммита СНГ, Пашинян особо отметил: он-де после встречи немедленно сообщил «главе Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) Бако Саакяну о достигнутых договоренностях.

А вот тут вспомним: едва отпраздновав победу своей «революции» и заполучив мандат пусть временного, но все же премьер-министра, Никол Воваевич выдвинул этакий ультиматум, капризно потребовав вот сейчас пригласить к переговорам «представителей Арцаха», то бишь созданного Арменией в Ханкенди оккупационного режима. Он, дескать, вести переговоры «от имени карабахцев» не может.

Но теперь короткая беседа в Душанбе не оставила сомнений: эта политическая авантюра Никола Воваевича потерпела крах. Изменить формат переговоров не удалось.

Строго говоря, эти его требования не поддержал даже собственный МИД. Глава этого ведомства Зограб Мнацаканян продолжает переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в прежнем формате, и в Ереване даже не пытаются найти этому удобоваримое объяснение.

Это, конечно, еще одно, и весьма красноречивое, доказательство, что другой стороной конфликта является именно Армения, которая совершила агрессию против Азербайджана и продолжает оккупацию 20% территории нашей страны. И уйти от этого у официального Еревана, несмотря на все не ахти какие ловкие маневры Пашиняна не получается. И не получится. Но не хочется и признавать свой провал. Полноценная встреча с Президентом Азербайджана без намека на присутствие Саакяна станет для него эпическим провалом. Но есть и другое реалии. Тянуть с субстантивными переговорами становится слишком опасно, и не только потому, что принимать на себя ответственность за срыв диалога Пашиняну не хочется.

И сегодня многое зависит от того, как рассматривают встречу в Душанбе в Ереване. Хотелось бы верить, что это победа здравого смысла и шаг в правильном направлении — к продуктивному диалогу и субстантивным переговорам, просто в Ереване избрали путь «мягкой капитуляции».

Но если речь идет об очередной «пиар-уловке» или попытке заменить реальные переговоры их имитацией, последствия для самой же Армении могут быть катастрофическими. Меры по укреплению режима прекращения огня, оперативная связь и т.д. могут помочь избежать мелких инцидентов, но страховкой от большой войны не являются. Расклад сил на линии фронта уже не тот, чтобы в Армении могли позволить себе тянуть время. Наконец, избежать войны при помощи переговоров все еще возможно, но вот при помощи их имитации и устройства разного рода «дипломатических шоу» — увы и ах. А это значит, что сегодня старая истина, что единственной альтернативой реальным переговорам является война, приобретает для Армении куда более актуальный и пугающий смысл.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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