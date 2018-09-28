Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи со смертью в Газахском районе.

Как заявили в пресс-службе структуры, по факту кончины Эльмира Ахундова в Газахском РОП в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 124.1 (убийство по неосторожности) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.

В ходе проведенного расследования были собраны предварительные доказательства, свидетельствующие о совершении Керимом Ахмедовым преступления, предусмотренного статьей 221.3 Уголовного кодекса, он был привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия также ввиду наличия достаточных оснований для подозрений в совершении преступления, предусмотренного статьей 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, был задержан в качестве подозреваемого ответственный дежурный дежурной части районного отделения полиции Ильхам Сулейманов.

Следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az