Жительница Лондона, называющая себя Эми, продает свою девственность за 1,4 миллиона долларов. 19-летняя британка с внешностью модели воспользовалась для этого сайтом по предоставлению эскорт-услуг. Она хочет найти первого мужчину, заработать крупную сумму денег и стать финансово-независимой. Об этом пишетSputnikNews.

Девушка опубликовала небольшой видеоролик, а также некоторую персональную информацию. В том числе, названия любимых блюд и цветы, которые она предпочитает.

Заработанные от сделки деньги она намерена потратить на помощь семье, а также на образование.

Minval.az