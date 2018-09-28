Брат экс-главы Дагестана, депутат Народного собрания республики Раджаб Абдулатипов решением суда арестован на 10 дней.

Об этом заявили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы, передает ТАСС.

«Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Раджабу Абдулатипову в виде заключения под стражу сроком на 10 дней — до предъявления обвинения», — сказал представитель суда. По его словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца — до 26 ноября.

Как сообщили ранее в СК России, Абдулатипов подозревается в участии в преступном сообществе, специализирующемся на незаконном установлении инвалидности за взятки. По уголовному делу проводятся следственные действия, установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества. Ранее по этому делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

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