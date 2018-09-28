Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что страна может попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока-2». Его слова передает Handelsblatt.

«Ничего нового, эти [обвинения] неудивительны», — сказал он. «Аргументы и факты в поддержку [высказывания Трампа] не имеют отношения к реальному положению дел. Германия ни в каких аспектах не зависит от России, особенно в энергетическом», — заявил Маас. Он отметил, что «Северный поток-2» — главным образом экономический проект, а не политический.

25 сентября во время выступления в Геннассамблее ООН Трамп заявил, что Германия должна как можно скорее переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе западноевропейская страна будет зависеть от России. Это вызвало смех в рядах немецкой делегации.

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