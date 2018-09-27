Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Германию с государственным визитом, который продлится до субботы, сообщает в четверг «Дейли сабах».

В ходе визита у турецкого лидера запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На встречах стороны обсудят двусторонние и международные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.

Р.Т.Эрдоган встретится с А.Меркель дважды в Берлине, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс»: один раз в пятницу, другой раз в субботу на официальном завтраке. Президент Ф.-В.Штайнмайер в пятницу вечером проведет для Р.Т.Эрдогана банкет, который, согласно АП, решили не посещать многие оппозиционные политики Германии.

Завершится визит Р.Т.Эрдогана в субботу в Кельне, где он официально откроет новую мечеть.

Нынешний визит в Германию стал для Р.Т.Эрдогана первым за семь лет, в последний раз он был в Германии в качестве премьер-министра в 2011 году.

Minval.az