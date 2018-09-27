Учёные из Исследовательского института CHEO выяснили, что электронные гаджеты, которыми пользуются дети и подростки, снижают активность мозга и препятствуют нормальному развитию, пишет Daily Mail. В конечном счёте гаджеты могут спровоцировать бессонницу, нервные и психические расстройства.

Исследователи отмечают, что всего 1 из 20 детей использует гаджеты строго по назначению — остальные злоупотребляют смартфонами и планшетами, сбивая режим. Тестирование детей, регулярно пренебрегающих рекомендациями медиков, показало снижение умственных способностей, а также общее ухудшение самочувствия.

Среди наиболее тяжёлых последствий чрезмерного увлечения интернетом и социальными сетями через мобильные устройства медики указывают психические расстройства, лечение которых требует серьёзного вмешательства.

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