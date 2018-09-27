В Австралии 65-летняя пенсионерка Белинда Бингхэм со своим супругом решила поехать на рыбалку. Во время прогулки из воды выскочила рыба и перерезала женщине горло. Об этом сообщает ABC News.

В какой-то момент Белинда поняла, что она упала на пол лодки и истекает кровью. Оказалось, что из воды выскочила метровая скумбрия и плавником зацепила шею женщины. От удара 10-килограммовой рыбы пенсионерка упала.

Когда к жене подбежал муж, отвлекшийся на приманки для рыбы, он увидел на шее жены большой разрез. Мужчина попытался поднять Белинду, но сильный поток крови сразу залил ему рубашку. Ему удалось вовремя вызвать экстренные службы.

В больнице сказали, что рана была настолько глубокой, что почти дошла до щитовидной железы. А шансы Белинды на выживание были крайне низкими. Злополучная рыба так и умерла в лодке, есть улов пара не стала.

Minval.az