Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s откажется от консервантов, ароматизаторов и красителей при приготовлении бургеров. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения касаются гамбурегор, чизбургеров, двойных чизбургеров, биг маков и др. Искусственные добавки, выявленные в булочках, сыре и соусах для некоторых из наиболее известных бургеров McDonald’s, более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.

Отказ от искусственных ингредиентов и их замена натуральными сократит срок хранения продуктов или потребует их дополнительного замораживания, предупредила компания.

В случае сыра и других продуктов заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, однако проблема возникает в случае маринованных огурцов, используемых в бургерах McDonald’s.

Minval.az