Глава Total Патрик Пуяннэ считает, что цена на нефть может достигнуть $100 за баррель, однако не считает, что это хорошо, поскольку вызывает падение спроса и дает возможности для конкурирующих топлив.

«Я не уверен, что это хорошие новости (для мировой экономики)», — сказал он в интервью Bloomberg TV. «Даже для нефтяной отрасли, потому что вы знаете, что когда цены на нефть слишком высоки, вы открываете дверь для конкурентов», и спрос будет падать, сказал он.

Глава Total подчеркнул, что поддерживающими факторами для роста цены на нефть, которые толкают ее к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются предстоящие санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы.

П.Пуяннэ отметил, что слишком высокие цены создают проблемы с ростом мировой экономики, в частности, развивающихся стран, кроме того, спрос на нефть страдает от конкуренции со стороны двигателей, работающих на других видах топлива.

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