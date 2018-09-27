Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, во время которой попросил турецкого лидера посодействовать в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины.

Во время встречи стороны также обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, медицинской сферах, а также взаимодействие в рамках ООН. В ходе переговоров стороны достигли ряда практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина – Турция – Азербайджан.

По данным российского правозащитного центра «Мемориал», в России в местах лишения свободы содержатся 47 политзаключенных, часть из которых – украинцы.

Minval.az