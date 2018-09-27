16-летний гражданин Турции Умут Али Озмен, пересекший 24 июля 2018 года государственную границу Армении, выпущен на свободу. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Мы объявляли и вчера, и сегодня – на брифинге, я сказал, что отец приехал в Армению, чтобы увезти своего сына»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении пересекшего государственную границу Армении гражданина Турции прекращено, исходя из гуманинистичных соображений. Об этом сообщили в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении в ответ на вопрос Арменпресс о том, есть ли информация о 16-летнем Умуте Али Озмене, который 24 июля 2018 года пересек армяно-турецкую границу.

Отец юноши в одном интервью отметил, что находится в Армении, и добавил, что его сын скоро будет освобожден.

“О вышесказанном мы дипломатическими каналами сообщили турецкой стороне. Как только получим соответствующий ответ, будет организовано возвращение Умута Али Озмена в Турцию”, – говорится в ответе МИД.

Minval.az