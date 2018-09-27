В Армении пытаются воевать с Азербайджаном руками Ирана?

«Война памятников» — тема избитая. К тому, что к монументам одним и тем же политикам одни приносят цветы, а другие в прямом смысле мажут их черной краской, а порой могут и садануть из гранатомета, как бы это поделикатнее, «в пятую точку», то памятники писателям, ученым, художникам, архитекторам таких споров вызывать как бы не должны.

Но вот в Москве нешуточная пикировка вспыхнула вокруг намерения установить памятник основателю Союза архитекторов, вице-президенту Академии архитектуры СССР Каро Алабяну. Возмутилась — и не без оснований — старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова, которая 17 сентября опубликовала в Facebook пост: «Считаю, что человек, занимавшийся доносительством, лишивший профессии и заставивший голодать Мельникова, Леонидова и многих других, человек, участвовавший в репрессиях, человек, разрушивший профессиональную архитектурную среду и создавший абсолютно извращенную систему в Союзе архитекторов на основе кумовства и доносительства, просуществовавшую десятилетия, человек, фальсифицировавший архитектурные конкурсы и нечестным путем получавший заказы — не имеет права на памятник!»

Можно, конечно, отмахнуться или отделаться фразой вроде «тогда время было такое». Но как быть, если при помощи доносов пытаются решить прямо-таки задачи государственной важности? Примеры? Пожалуйста. В Армении таким образом местные «политтехнологи» решили подтолкнуть к активным действиям против Азербайджана Иран. А в качестве повода использовали теракт в Ахвазе.

Напомним: 22 сентября в иранском Ахвазе проходил парад, посвященный очередной годовщине начала «Недели священной обороны» — недельной обороне города Ахваз в самом начале ирано-иракской войны. И вот во время военного парада группа боевиков, одетых в военную форму, открыла огонь по толпе. Люди, по словам очевидцев, не сразу поняли, что происходит. Потом в Интернете активно постили видеокадры, запечатлевшие панику, охватившую и зрителей, и участников парада. По последним данным, погибло 29 человек, пострадало около 60, включая женщин и детей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых выразил соболезнование президенту ИРИ Хасану Роухани. «Известие о гибели и ранении людей в результате произошедшего в вашей стране теракта вызвало у нас чувство глубокой скорби», — отметил глава государства, подчеркнув, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и считает важным борьбу с этим злом.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Понятно, что цивилизованный мир считает такой «метод», как террор, абсолютно не приемлемым. Эксперты уже вспомнили, что Иран в последние годы не раз подвергался атакам террористов. Год назад террористам удалось проникнуть в мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране — тогда погибли 17 человек, пострадали более 40. Регулярно совершаются вылазки террористов в иранском Белуджистане. Есть и те, кто проводит не совсем «политкорректные» параллели между Ираном и Арменией: и в Ереване, и в Тегеране считают террор вполне допустимым «методом борьбы», и кое-кто из местных граждан переносит этот метод на внутриполитическую арену. А уж идет ли речь об «Аль-Ахвазийя», совершивших теракт на параде в Ахвазе, или «Сасна Црер», чьи боевики захватили в Ереване полицейскую базу, не суть важно.

Но вот в чем дело. В Иране по подозрению в причастности к теракту в Ахвазе арестовано около двух десятков человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе» («Аль-Ахвазийа»). Есть версия, что за атакой стоит группировка «Национальное сопротивление Аль-Ахваза». Наконец, называют и «Исламское государство». Эксперты тут же напомнили: Ахваз — это административный центр иранской провинции (остана) Хузестан, района компактного проживания арабов. Но в центре внимания оказались иранские поиски «внешнего врага». В причастности к теракту власти ИРИ тут же обвинили Саудовскую Аравию, с которой у Тегерана наличествует острейшее региональное соперничество: как убеждены в Тегеране, Эр-Рия оказывает поддержку и «Аль-Ахвазийя», и «Национальному сопротивлению Аль-Ахваза». МИД Ирана в связи с терактом в Ахвазе вызвал представителей Великобритании, Дании и Нидерландов. Как отметил представитель ведомства Бахрам Гасеми, иранская сторона назвала неприемлемым тот факт, что группировки, которые Тегеран считает причастными к теракту, не преследуются в ЕС. О том, что Иран оказывает всяческую поддержку «Хезболлах», «Исламскому джихаду» и еще целому списку террористических группировок, разумеется, умолчал. Затем президент Ирана Хасан Роухани со всей персидской витиеватостью попытался возложить ответственность на США. По его мнению, «именно Америка поддерживает эти небольшие наемнические страны в регионе. Это американцы провоцируют их. Именно американцы предоставляют им необходимые вещи для совершения таких преступлений». За что удостоился ироничного ответа от постпреда США в ООН Никки Хейли: «Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки, — подчеркнула постпред. — Он [Роухани] может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало». С чем не согласился уже Роухани…

И вот на этом фоне армянский востоковед, заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян решил в лучших традициях школьных ябед «подсказать» Тегерану, что обвинять в теракте в Ахвазе надлежит…Азербайджан. Оказывается, по его версии, изложенной ереванским «Спутником», «арабские сетевые структуры этой провинции тесно связаны с Иранским Азербайджаном, который граничит с Арменией». И вообще, если верить Восканяну, «совсем недавно один из идеологов арабских сепаратистов Ирана Бани-Тороф побывал в Баку, где был достаточно тепло принят в союзе писателей Азербайджана», и вообще «союз писателей в данном случае служит некой маскировкой реальных намерений и задач этого арабского «активиста»».

Подоплеку действий этого ереванского «политтехнолога» можно понять. В последнее время между Баку и Тегераном наметилось заметное «потепление». Самым ярким его проявлением для Армении стала успешная реализация проекта транспортного коридора «Север-Юг» и строительство железной дороги Астара-Астара-Решт, после чего оказался окончательно похороненным проект железной дороги из Ирана в Армению. При этом на иранский транзит в Армении возлагали серьезные надежды. Точнее, видели в нем последний шанс ухватить кусочек «транзитного пирога». Правда, как в старой поговорке про то, как «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», упустили из внимания, что «зангезурский» проект требовал строительство 100 километров тоннелей и 20 километров мостов, не считая «обычной» железнодорожной насыпи, и еще не учли, что Армения — «железнодорожный тупик», из которого невозможно попасть ни в Россию, ни в Турцию, ни в страны Европы.

Другое дело, что аналитики уже тогда предупреждали: когда железная дорога Иран-Азербайджан будет достроена, Армения окажется в полной изоляции. В особенности с учетом железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это, напомним, понимал даже такой персонаж, как Ара Папян, глава центра «Модус Вивенди». И самое главное, у нее не останется шансов из этой изоляции выбраться. Теперь «плохих (для Еревана, разумеется) новостей» на иранском треке прибавилось. Удалось добиться прорыва на переговорах по статусу Каспия, из чего в Армении тут же сделали вывод: Баку сближает позиции с Москвой и Тегераном! Теперь новый повод для переживаний. Вопреки прошлой практике, в Иране не торопятся особенно бурно реагировать даже на визит в Баку министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Вот в Армении и решили при помощи испытанной «дипломатии доносов», причем на неофициальном уровне, «подсказать» официальному Тегерану поискать авторов теракта в Ахвазе в нелюбимом Азербайджане. В самом деле, тема для Ирана чувствительная, в Иране ищут внешних врагов и заказчиков, так почему бы не «подсказать»?

Другой вопрос, станут ли в Тегеране строить свои отношения с Баку по ереванской подсказке. Что уже однозначно превращает донос профессора Восканяна в экзамен для Ирана — скажем так, на политическую чистоплотность. Которая кому-то может показаться излишней педантичностью, но точно так же, как привычка мыть руки может защитить от смертельных болезней, порой информационная и политическая чистоплотность позволяет избежать многих бед.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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