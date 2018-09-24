С проживающим в Мариуполе бездомным азербайджанцем связались через посольство и готовят его отправку на Родину.

Об этом интернет-изданию 0629 рассказала волонтёр и активистка Инна Комисарова.

Ранее сообщалось, что в Левобережном районе на скамейке поселился бездомный.Как выяснилось, Иосиф Нагиев — гражданин Азербайджана — приехал в Мариуполь на заработки и по стечению обстоятельств оказался без денег и документов. К тому же минувшей зимой он обморозил ноги, и врачи были вынуждены ампутировать ему часть стоп.

Общественница Инна Комисарова связалась с азербайджанской общиной, представитель которой приходил общаться с бездомным. Ему организовали видеозвонок в Баку, и Иосиф Нагиев имел возможность пообщаться с представителем Министерства. Выяснилось, что у мужчины в Азербайджане есть родственники, и на данный момент ему будут помогать представители диаспоры в Мариуполе.

Прежде чем Иосифа Нагиева отправят в его родной город Гейчай, волонтеры договорятся, чтобы в одной из мариупольских больниц его подлечили и банально отмыли.

«Решается, как оформить ему документы», — сказала Инна Комисарова.

Minval.az