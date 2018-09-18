В Левобережном районе Мариуполя на аллее за памятником города-герои на скамейке живет мужчина с ампутированными конечностями. Информацию распространяет украинский интернет-портал 0629.com.ua.

Мужчину зовут Иосиф Нагиев. Свою историю бездомный рассказывает, прерывая плачем. Выяснилось, что он выходец из Азербайджана. Сейчас ему 56 лет. Мужчина рассказывает, что на родине он работал директором совхоза и имеет три высших образования. Дома, по его словам, у него есть дети, двухэтажный дом и участок земли. Однако по непонятной причине (винит во всем Михаила Горбачева) в Мариуполь он приехал работать в 1992 году и устроился простым разнорабочим. «Я умею все. Я строитель хороший, но получилась такая вот ерунда», — с акцентом говорит Иосиф.

По его словам, он долгое время снимал квартиру, а хозяйка умерла. На тот момент он лежал в больнице. Когда выписался — дверь была под замком. Иосиф говорит, что на съемной квартире у него остались деньги и вещи. Добиться от дочки хозяйки, чтобы ему их вернули, он не смог.

Так началась бездомная жизнь Иосифа. Он перебивался редкими заработками и жил на улице. Но этой зимой в декабре случилось непоправимое. Мужчине ампутировали часть отмороженных стоп. Он рассказывает, что работал сторожем новогодней елки на Левом берегу. «Сидеть нужно было в машине. Но было все равно холодно. Она не отапливалась», — рассказывает он и вспоминает о болях и онемении в ступнях. В итоге их не спасли, и винит в этом Иосиф медиков.

«Врачи не лечат, а калечат», — говорит он. По словам Иосифа, в больнице сказали, что нужно 50 тыс. грн на лекарства, но таких денег у него не оказалось.

Теперь фактически обездвиженный мужчина целыми днями сидит на лавке. Ему помогают местные жители, приносят еду и одеяла.

«Не побрезгуйте. Ешьте, пока горячее», — во время общения с журналистами к Иосифу подошла женщина и принесла продукты.

Лицо у мужчины разбитое. Нос сломан и отек пошел под левый глаз. Бездомный говорит, что недавно упал, т.к. ноги отказали и ударился лицом об асфальт. Пятна крови до сих пор видны около скамейки.

«Люди мне только помогают и земляк один. Полиция, бывает, подойдет, посмотрит на меня и уйдет», — рассказывает Иосиф.

По его словам, он хоть и употребляет алкоголь, но ведет себя тихо и ни с кем не скандалит. «Пью, конечно, а как тут не пить. Но тихо сижу, никому и слова лишнего не скажу», — рассказывает он.

Боится Иосиф того, что вскоре начнутся морозы и находиться на улице, особенно ночью, станет невозможно. «Скоро снег. Будет 15 — 20 градусов мороза и что мне делать?», — безнадежно спрашивает он. Бездомный заверяет, что он не хочет идти в центр на пер. Банный, 5. «Я там был и еле оттуда сбежал. Там грязно, крысы, дадут хлеб и чай один. Спать негде. Спим на полу. Если уже и умирать — то здесь», — показывает рукой Иосиф на зеленую лужайку.

Надежды возлагает мужчина на Красный Крест. Иосиф верит, что только эта организация может доставить его на родину к семье.

Minval.az