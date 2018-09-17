Хусам Зомлот, глава палестинской дипломатической миссии в Вашингтоне, получил уведомление о закрытии вида на жительство в США самого посла и его семьи. Об этом сообщает новостной портал Walla со ссылкой на панарабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».

СМИ сообщают об аресте банковских счетов Зомлота.

13 сентября Зомлот опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter обращение к американскому народу, в котором назвал решение о закрытии представительство ООП в Вашингтоне палестинский дипломат «актом мести», отметив, что представляемая им структура поставлена перед выбором: испортить отношения в Вашингтоном или же лишиться своих прав в качестве нации.

На прошлой неделе Госдепартамент США официально объявил о закрытии офиса Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула: цель этого шага – вынудить палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем.

К принятию этого решения американские власти подтолкнули угрозы палестинского руководства подать иск в Гаагский трибунал, обвинив Израиль в военных преступлениях.

Minval.az