Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ в затягивании урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сказал Эрдоган журналистам по пути из Баку в Анкару, сопредседатели МГ ОБСЕ в составе США, России и Франции выбрали тактику затягивания урегулирования проблемы.

«Это жестокая реальность. Посредники не проявляют чувствительности. Поэтому процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта тянется с 1992 года, то есть уже 26 лет», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Турецкий лидер отметил, что истинная миссия сопредседателей МГ ОБСЕ – возвращение оккупированных земель истинным владельцам.

Надеемся, эта цель будет достигнута, сказал Эрдоган.

Minval.az