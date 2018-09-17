Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ в затягивании урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Как сказал Эрдоган журналистам по пути из Баку в Анкару, сопредседатели МГ ОБСЕ в составе США, России и Франции выбрали тактику затягивания урегулирования проблемы.
«Это жестокая реальность. Посредники не проявляют чувствительности. Поэтому процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта тянется с 1992 года, то есть уже 26 лет», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).
Турецкий лидер отметил, что истинная миссия сопредседателей МГ ОБСЕ – возвращение оккупированных земель истинным владельцам.
Надеемся, эта цель будет достигнута, сказал Эрдоган.