Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщение турецких СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил ему.

«Ничего подобного не было. Единственная связь – я о ней рассказывал, была в Брюсселе. Турецкий глава МИД проходил, потом вернулся и поприветствовал», — сказал Пашинян журналистам.

По его словам, он не собирается вести тайную беседу с президентом какой-либо страны, в особенности, Турции.

Пашинян подчеркнул, что если будет такой разговор, то общественность обязательно узнает от них.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что президент Турции звонил Пашиняну и потребовал вернуть 16-летнего жителя Карской области, который перешел армянскую границу. МИД Армении эту информацию опроверг.

Minval.az