Баку и Анкара расширяют экономическое сотрудничество.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в азербайджанской столице военном параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку.

«Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы успешно сотрудничаем в экономической сфере, растет взаимный товарооборот», — отметил Ильхам Алиев

По его словам, инвестиции из Турции в азербайджанскую экономику и из Азербайджана в турецкую экономику оцениваются в миллиарды долларов.

«Азербайджан вложит в турецкую экономику $20 млрд. Мы успешно реализуем совместные энергетические и транспортные проекты, которые создают энергетическую и транспортную карты Евразии», — сказал президент.

Показателем высокого уровня доверия и отношений между двумя государствами Ильхам Алиев назвал состоявшиеся в 2018 году шесть встреч с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Азербайджана подчеркнул, что реализуемые по инициативе Баку и Анкары крупномасштабные инфраструктурные проекты позволяют значительно увеличить объемы международных грузоперевозок. «Растет значимость наших государств. Реализация этих проектов требует больших капиталовложений и политической воли», — сказал президент.

Глава государства отметил также успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в военной сфере. «Ежегодно наши военные участвуют в ряде совместных мероприятий», — подчеркнул президент.

Ильхам Алиев отметил растущий международный авторитет Турции и без ее участия невозможно решение глобальных международных вопросов. «Растет международная роль Турции. Чем сильнее Турция, тем сильнее Азербайджан. У Турции одна из сильнейших армий мира, что является предметом гордости и Азербайджана», — заявил И.Алиев.

Minval.az