Новость о звонке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министру Армении Николу Пашиняну не соответствует действительности.

«Подобного разговора не было», – в беседе с корреспондентом Panorama.am сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Согласно публикациям в турецких СМИ, Эрдоган звонил Пашиняну с требованием освободить 16-летнего гражданина Турции Умута Али Озмена, который 24 июля пересек армяно-турецкую границу и был заключен под стражу.

О вовлеченности Эрдогана к данному делу сообщил отец Умута Али – Мустафа Озмен. Он рассказал о подробностях его разговора с главным советником Эрдогана Мехметом Учуми. «Узнав новость наш президент позвонил премьер-министру Армении и сказал: “Верните этого ребенка”. Он же в свою очередь (имеется в виду премьер Армении Н. Пашинян – Прим.ред) позвонил в МИД и потребовал сведения, затем перезвонил нашему президенту и дал положительный ответ. Господин Учум сказал мне, что мой ребенок до понедельника или вторника уже будет в Турции», – отметил он.

Minval.az