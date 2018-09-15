Государственный флаг Азербайджана будет развеваться на всех территориях, находящихся сегодня под армянской оккупацией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наступит день, когда азербайджанский флаг будет развеваться на всех оккупированных в настоящее время территориях», — отметил Ильхам Алиев на проходящем в азербайджанской столице военном параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований.

Президент подчеркнул, что Нагорный Карабах является исторической азербайджанской территорией.

«Основным условием, необходимым для восстановления территориальной целостности Азербайджана, является наличие сильной армии. И сегодня мощь Азербайджанской армии увеличивается», — сказал глава государства.

По его словам, в результате агрессорской политики Армении в конце 20 века были оккупированы азербайджанские земли, на которых варварским способом армяне уничтожили исторические и культурные памятники.

«На оккупированных территориях наш народ подвергся геноциду», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Как сказал президент, азербайджанские и турецкие военнослужащие пронесут на параде флаги Азербайджана, которые были подняты на освобожденных в апреле 2016 года азербайджанской армией землях в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах, а также в мае текущего года на освобожденных от армянской оккупации землях в Нахчыванской автономной республике.

Minval.az