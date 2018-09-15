Турция оказывала и будет оказывать посильную помощь Азербайджану, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде, посвященном 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований.

«Радость Азербайджана – радость Турции, боль Азербайджана – боль Турции», — сказал Эрдоган, отметив, что Анкара делает все возможное для устранения проблем дружественной страны.

«Те, кто не понес наказания за события в Ходжалы, убийства мирного населения в Нагорном Карабахе, кто называет убийц героями – не вправе поучать истории Турцию», — цитирует его «Анадолу».

Турецкий лидер дал высокую оценку экономических связям двух стран. «Турция – один из крупнейших инвесторов в Азербайджане. Уверен, что в скором времени и Азербайджан войдет в число крупнейших инвесторов в турецкую экономику», — отметил Эрдоган.

Minval.az