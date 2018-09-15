Кражу невесты во Владикавказе сняли на видео и выложили в одном из городских пабликов в соцсети Instagram, сообщает Sputnik.

На ролике видно, как девушка в красном платье выходит, скорее всего из офиса, потом раздается свист, появляются несколько молодых людей, в руках у одного из них — бурка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Украли невесту #northossetia#осетия#владикавказ#Алания#кавказ#осетины Публикация от Владикавказ | Осетия ⚪🔴🌕 (@northossetia) 4 Сен 2018 в 7:20 PDT

Девушка бросается бежать, отчаянно крича, но ее догоняют и запихивают в машину.

Пользователи соцсети в основной массе негативно прокомментировали видеоролик, заметив, что «у настоящих осетин кража девушки считалась позором как для жениха, так и для семьи невесты».

Некоторые же посчитали, что это все-таки постановка и девушка, как часто бывает, обо всем знала заранее и просто слишком вошла в роль.

Minval.az