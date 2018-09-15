Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и в полулегком весе Конор Макгрегор отреагировал на пост своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова в Instagram.

На фотографию дагестанского бойца с потом на лице и подписью «Шаг за шагом» Макгрегор ответил роликом с подписью «На тебя наступят шаг за шагом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram step by step Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Сен 2018 в 11:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Step by step you are getting stepped on. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 13 Сен 2018 в 3:27 PDT

Бойцы не первый раз обмениваются нелицеприятными посланиями через социальные сети. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам и обязан посетить занятия по управлению гневом.

Minval.az