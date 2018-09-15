В Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Комплекс Дворца Ширваншахов» накануне состоялся музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино, организованный Baku Media Center.

В мероприятии, которое прошло при спонсорской поддержке компании Bakcell, приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, деятели кино и музыки, официальные представители и другие гости.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы отметить 120-летие азербайджанского кино, подчеркнуть роль кинотворчества в культурной и духовной жизни народа и в богатом культурном наследии Азербайджана, а также подчеркнуть, что музыка является важным компонентом фильмов.

Мероприятие сопровождалось кратким обзором истории азербайджанского кино. Был отмечен вклад, внесенный Baku Media Center в развитие документального кино в Азербайджане.

На мероприятии состоялась презентация в новой аранжировке музыкальных произведений выдающихся азербайджанских композиторов, созданных для кинофильмов. Вместе с тем, на стены дворцового комплекса проецировался специально подготовленный видеоконтент — демонстрировались кадры из азербайджанских фильмов.

Minval.az