Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в препятствовании вступлению в альянс Македонии и Черногории.

«Мы видели также, например, как Россия пыталась предотвратить вступление в НАТО не только бывшей югославской республики Македонии, но и Черногории. Мы наблюдали там неудачную попытку переворота», — сказал он в пятницу, выступая в Heritage Foundation.

По его словам, есть «много примеров» попыток России вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО и странах-партнерах, в том числе через соцсети.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что доказательств прямого вмешательства России во внутренние дела Македонии не существует, однако страна не имеет альтернативы полноправному членству в НАТО и ЕС. Об этом сообщает Рамблер.

Minval.az